Fußball-Oberliga : Fußball-Oberliga: Jägersburg kann dritten Sieg in Serie landen

Jägersburg Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Süd hat sich Aufsteiger FSV Jägersburg zuletzt mit zwei Siegen freigeschwommen.

In personeller Hinsicht werden die Sorgenfalten bei den Jägersburgern allerdings größer. So zog sich Tim Schneider beim Auswärtsspiel in Eppelborn eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu und wird mindestens zwei Wochen ausfallen. Julian Fricker laboriert an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Der Innenverteidiger steigt erst nächste Woche wieder ins Training ein. Weiter nicht zur Verfügung steht Kristof Scherpf wegen einer Fußprellung. Auch Torhüter Eric Höh fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus. Dafür ist Florian Hasemann nach seiner Leistenoperation wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Und auch Tim Pommerenke steht nach seiner Bänderverletzung wieder im Training“, freut sich Harenberg. Der Neuzugang der Jägersburger, der vom FC Palatia Limbach kam, darf sich sogar Chancen ausrechnen, am Samstag bereits im Kader zu stehen.