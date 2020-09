Pferdesport : Berghof-Dressurreiterinnen räumen ab

Jana Zoller bei den Saarlandmeisterschaften in Heiligenwald. Foto: Cordula von Waldow

Heiligenwald Emma Agne holt bei Saarlandmeisterschaften Gold – Jana Zoller verpasst den Titel auf M-Niveau knapp.

Einmal Gold und zweimal Silber sind in diesem Jahr die Ausbeute von Emma Agne bei den Saarlandmeisterschaften in Heiligenwald. Mit ihrer Zweibücker Stute Lima Negra R konnte die Dressurreiterin der RSG Berghof-Einöd die beiden ersten Wertungsprüfungen auf A**-Niveau souverän gewinnen.

In der Finalprüfung genügte dann der zweite Platz für den Gesamtsieg und den Titelgewinn als Saarlandmeisterin. Vereinskameradin Lucienne Bill zeigte mit ihrem Zweibrücker Fuchswallach „Don‘t Worry“ ebenfalls gute Leistungen, die dem Paar die Vizemeisterschaft im Offenen Championat auf A**-Niveau bescherten.

Fast hätte es noch einen weiteren Meistertitel für die Berghof-Damen gegeben. Jana Zoller und ihr Hannoveraner Wallach Conrad lagen in der Offenen Meisterschaft nach zwei vierten Plätzen in den beiden ersten Wertungsprüfungen auf mittelschwerem Niveau (Klasse M*) auf Titelkurs. Im Finale reichte es aber nur für Rang sechs. Ebenfalls mehrfach in die M-Platzierung ritten Karin Ostheimer-Sutter vom RV Einöd mit Caja und Julia Deckert vom RFV Limbach mit Valentino.