Fußball Verbandsliga Nordost : Blieskastel nimmt ersten Sieg fest ins Visier

Blieskastels Spielertrainer Marco Meyer (blau) wird nach seiner Verletzungspause gegen Schwarzenbach wieder im Kader stehen. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Blieskastel Fußball-Verbandsliga Nordost: Der Aufsteiger will im Derby beim dezimierten SV Schwarzenbach punkten.

Von Wolfgang Degott

Die Nachspielzeit war bereits abgelaufen, als die SG Saubach am Sonntag in Blieskastel den entscheidenden Treffer erzielte. „Das war enttäuschend, vom Spielverlauf wäre ein Remis das gerechtere Ergebnis gewesen,“ ärgerte sich Marco Meyer, der Spielertrainer des Fußball-Verbandsligisten SC Blieskastel-Lautzkirchen nach der 0:1-Heimniederlage gegen die SG. Einmal mehr sei die Chancenverwertung das Manko gewesen, klagte Meyer. So findet sich der Aufsteiger nach drei Spielen mit nur einem Punkt im Ligakeller wieder. „Wir hatten aber auch ein brutales Startprogramm mit Marpingen und Ballweiler,“ erklärt Meyer. Er weiß aber auch, dass in den nächsten Partien nun Punkte her müssen, um nicht früh den Kontakt zum Liga-Mittelfeld zu verlieren. Im Derby beim SV Schwarzenbach (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr) sieht der 40-Jährige durchaus Chancen. Dabei müsse seine Mannschaft aber in die Offensive mehr Durchschlagskraft entwickeln als bisher.

Als Vorteil für Meyers Team könnte sich erweisen. dass auf Seiten der Schwarzenbacher im letzten Ligaspiel gegen Freisen gleich drei Spieler vom Platz flogen. SV-Spielertrainer Jan Berger, Marc Schäfer und Christian Zech werden fehlen. Trotzdem sieht Meyer in den Homburger Vorstädtern eine gute Mannschaft, die schwer zu schlagen sei. „Schwarzenbach hat als Aufsteiger im vergangenen Jahr in der Liga eine gute Rolle gespielt,“ weiß Meyer. Er wird nach einer Zwangspause wegen Knieproblemen ebenso wieder dabei sein wie Peter Pusse, der nach überstandenen muskulären Problemen gegen Saubach schon zu einem Kurzeinsatz gekommen ist. Gut ins Team eingefügt haben sich die beiden Talente Tim Collet, der in allen drei Begegnungen in der Anfangsformation stand, und André Schmidt. Allerdings haben die Blieskasteler auch zwei Langzeitverletzte zu beklagen. In dieser Saison wird Christian Meyer nach seinem Kreuzbandriss nicht mehr auflaufen. Maximilian Schaar fehlt dem Liganeuling wegen eines Bänderrisses noch mehrere Wochen.

Weit unter ihren Möglichkeiten spielt derzeit die Limbacher Palatia. Nach dem Remis in Theley zeigte sich Trainer Patrick Gessner erneut enttäuscht. Er hofft darauf, dass seine Spieler im kommenden Auswärtsspiel bei der SG Lebach-Landsweiler (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr) wieder zu alter Stärke zurückfinden und einen Erfolg landen können.