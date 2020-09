Fußball-Saarlandliga : Homburger Hintermannschaft erneut zu löchrig

Die Saarlandliga-Partie zwischen dem FC Homburg II und dem SV Bliesmengen-Bolchen war von harten Aktionen geprägt. Das bekommt SVB-Torschütze Maximilian Hess hier bei einem Foul des Homburgers Will Hayes zu spüren. Foto: Markus Hagen

Homburg In der Fußball-Saarlandliga ist der FC Homburg II am Dienstag gegen Schlusslicht Bliesmengen-Bolchen nicht über ein 3:3 hinausgekommen. Für die Grün-Weißen geht es bereits heute Abend beim FV Bischmisheim weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

Das hatten sich die Spieler der U23 des FC Homburg ganz anders vorgestellt. Nach zwei Niederlagen in Folge wollten die Grün-Weißen gegen das Schlusslicht der Fußball-Saarlandliga, den SV Bliesmengen-Bolchen, am Dienstagabend wieder einen Heimsieg landen. Doch in der Nachspielzeit kassierte der FCH noch einen bitteren Gegentreffer und musste sich mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.

„Das war total unnötig, weil wir wie schon in den letzten Spielen ärgerliche Gegentore kassiert haben. Die Angriffe, nach denen die Treffer gefallen sind, kann man verteidigen“, haderte Homburgs Trainer Marc Buchmann. Erneut präsentierte sich die Defensive der Grün-Weißen als nicht sonderlich sattelfest. 14 Gegentore nach fünf Spieltagen bedeuten den zweitschwächsten Wert der Liga.

In einer über weite Strecken zerfahrenen und ruppigen Partie hatte der SV Bliesmengen-Bolchen nach vier Minuten die erste Gelegenheit. Der junge Homburger Keeper Jonathan Crowe verlor am Strafraum im Zweikampf den Ball an Marius Bauer, der dann aber am leeren Tor vorbeischoss. In der 12. Minute machte es Marius’ Bruder Luca Bauer besser und schoss die Gäste in Führung. Im Anschluss wirkte Crowe weiter verunsichert. Einen harmlosen Schuss von Paolo Valentini lenkte er fast ins eigene Tor.

Von der Offensive der Homburger, die erneut ohne Spieler aus dem Regionalligakader auskommen musste, war lange Zeit nichts zu sehen. SVB-Keeper Marco Curcio verbrachte eine geruhsame erste Halbzeit.

Doch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer einen anderen FC Homburg II. Die Grün-Weißen waren in der Offensive viel präsenter und giftiger – und sie nutzten ihre Chancen. Noureddine El Khadem (58.) und sein Bruder Sayfedine El Khadem (59.) drehten die Partie mit zwei Treffern in nicht einmal 120 Sekunden. Noureddine El Khadem hätte fast erhöht (62.) – doch statt 3:1 hieß es plötzlich wieder 2:2. Dem Bliesmenger Matthias Munz gelang der zu diesem Zeitpunkt eher überraschende Ausgleich (67.).

Im Anschluss verflachte die Partie zunächst – nahm auf der Zielgeraden aber noch einmal richtig Fahrt auf. In der 88. Minute brachte Valdrin Dakaj den FCH mit einem Kopfball wieder mit 3:2 in Führung. Doch in der Nachspielzeit verhagelte Oliver Schramm den Grün-Weißen mit einem späten Treffer noch den Heimsieg.

Buchmann prophezeite: „Wenn wir in der Abwehrarbeit nicht konzentrierter werden, wird es in dieser Liga richtig schwer für uns.“ Das gilt auch für das Spiel am Freitagabend, wenn der FCH II um 19 Uhr auswärts beim FV Bischmisheim antritt. Seine Mannschaft müsse sich aber nicht nur in der Defensive, sondern „eigentlich in allen Bereichen steigern“, forderte Buchmann.