3. Handball-Liga : „Die härteste Saison, die je ausgespielt wurde“

Zweibrücken Am 3. Oktober beginnt für die Handballer vom SV 64 Zweibrücken die neue Runde in der 3. Liga. Wie die Löwen die Mammutsaison mit 34 Spielen in 34 Wochen angehen, erklärt Trainer Stefan Bullacher im Merkur-Interview.

Es wird definitiv die härteste und schwierigste Saison, die jemals in der 3. Bundesliga ausgespielt wurde. Wir müssen 34. Spiele in 34 Wochen absolvieren – haben lediglich an Weihnachten, Neujahr und an Ostern frei. Dafür treten wir aber auch in drei englischen Wochen zusätzlich an Werktagen an. Zu allem Überfluss wird es einen vermehrten Abstieg geben, so dass mehr als nur die üblichen drei Vereine den bitteren Weg in die Oberliga gehen müssen. Bei uns wird aber nicht gejammert. Wir nehmen es so wie es kommt.