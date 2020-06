Welcher Typ sind Sie? : Flirten mit Mundschutz

Das Balzverhalten des Menschen muss sich an viele seltsame Umstände anpassen. Und so stellt sich gerade auch in der Corona-Krise die Frage: Wie flirtet es sich mit Mundschutz?

Zwar animieren die Situationen, in denen dieser getragen wird, ohnehin oft nicht zum Flirten. Haben sich doch Menschen schon vor der Corona-Krise nicht an der legendären Supermarkt-Kasse kennengelernt. Aber falls doch, muss der Mundschutz-Flirt zum Charakter passen.

Für die einen empfiehlt sich vielleicht, über eine besonders modische Maske ihren Status zu zeigen – nach dem Motto „mein Haus, mein Auto, mein Mundschutz“. Griesgrämige könnten durch ein aufgemaltes Smiley-Emoji ein freundliches Lächeln vortäuschen.