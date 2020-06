Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Schau in Saarbrücken : „Corona ist ein großes Arschloch“

Kunstwerke, die der Corona-Pandemie ein anderes Antlitz geben: „Ready made zur Letzten Lockerung“ (rechts) von Hans Husel und „Slavatio Mundi“ von Darja Linder. Foto: Foto: Bernd Nixdorf

Saarbrücken Das Saarländische Künstlerhaus kommt mit „Letzte Lockerung“ aus der Pandemie-Zwangspause zurück. Eine furiose Mitgliederausstellung.

Von Bülent Gündüz

Kaum etwas hat unsere Gesellschaft in der Nachkriegszeit weltweit so beherrscht wie die Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen. Wie intensiv wir diese Zeit erleben, beweist die aktuelle Ausstellung „Letzte Lockerung“ im Saarländischen Künstlerhaus eindrücklich. Wie Seismographen haben die Künstler in den vergangenen Wochen unser Gesellschaftsleben aufgezeichnet und auf ihre besondere Art höchst unterschiedlich verarbeitet. So wird die neue Ausstellung zu einem bunten Tagebuch des Lockdowns.

Das Künstlerhaus hatte seine Mitglieder aufgerufen, Arbeiten zur Corona-Krise zu schicken, und es sind mehr als 50 Werke eingegangen. Das war zu viel für die drei Räume, sodass Mitte Juli acht bis zwölf neue Arbeiten ausgetauscht werden.

Erstaunlich ist die Vielfalt der Werke. Armin Rohr stellt Ausdrucke seines Blogs aus, die in der Zeit zwischen dem 16. März und den Lockerungen Mitte Mai entstanden. Auf seiner Website zeigt Rohr aktuelle Arbeiten und kommentiert diese auch. Die künstlerische Zeitreise beginnt mit der Ankündigung der HBK Saar, den Lockdown umzusetzen, und ist mit einer Skizze illustriert, die pure Verzweiflung ausstrahlt. Darunter die Zeilen: „Corona ist ein großes Arschloch.“ Die letzte Zeichnung zeigt einen Blick auf den St. Johanner Markt nach der Öffnung der Gastronomie.

Auch Andrea Neumanns Bleistiftzeichnungen dürften auf persönlichem Erleben beruhen. In dem ihr typischen diffusen Ausdruck skizziert sie „Maskenball“ und „Lager“ und schafft Unbehagen beim Betrachter. Mane Hellenthal zeigt wiederum eine verfremdete Schwarzweißfotografie, die melancholisch an gesellige Zeiten aus einem gefühlt anderen Leben erinnert.

Véronique Verdet arbeitete in den vergangenen Wochen täglich akribisch an ihren „Coronagen“. Das sind kleine Collagen aus aktuellen Pressefotos, die Verdet surrealistisch neu zusammensetzt.

Aber auch Kritik wird laut. Etwa bei Ellen Simon, die mit „Freiheit oder Spontanität“ aufzeigt, was uns in der Corona-Krise verloren ging. Die beiden Schlagwörter „Freiheit“ und „Spontanität“ hat sie in mit Ketten verschlossene Gläser gesperrt.

Sig Waller umrahmt in ihren Digitaldrucken das Virus mit medialen Schlagwörtern, die man kaum noch hören mag. Ludwig Schmidtpeter zeigt mit „Letzte Lockerung“ zwei betende Hände, die in der Ausführung an den Stil des Renaissance-Künstlers Albrecht Dürer und dessen Altarvorstudie „Betende Hände“ erinnern und hier aber mit einem Kabelbinder gefesselt sind. Spannend wird es aber auch dann, wenn die Künstler Arbeiten aus den vergangenen Jahren zeigen, oder während der Krise ihren Arbeitsstil nicht verändert haben und trotzdem perfekt in diese Zeit passen.

Im neuen Kontext entwickeln die Werke eine andere Konnotation. So zeigt Julia Baur mit „XXL, was bleibt“ eine Zeichnung mit Grafitstiften. In den vergangenen Jahren arbeitete die Künstlerin viel mit verwelkten Blüten und Blättern, die sie freistellt und ihnen so ein fast skulpturales Äußeres gibt. In den Zeiten der Krise werden die Arbeiten zum Vanitas-Symbol schlechthin.

Henrike Krecks Serie „Nie wurde die Natur der Frau so respektiert“ stammt aus dem Jahr 2001 und setzt sich eigentlich mit Kosmetik-Werbung auseinander – und doch passen die in Stoffnetze und Nylon-Fasern gehüllten Gesichter perfekt in unsere Zeit der Masken und der körperlichen Distanz.

So kann jeder Besucher der Ausstellung die vergangenen Wochen ganz persönlich Revue passieren lassen. Die Schau zeigt Traurigkeit, Melancholie und Verzweiflung. Erstaunlich nur, dass wenige Werke zu Hoffnung und Mut vermitteln. Das dürfte wohl auch belegen, wie groß die Not bei den Künstlern in den vergangenen Wochen war.