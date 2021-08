Glosse : Krieg der Sternchen

Die deutsche Sprache ist wohl leider keine Premiumsprache. Denn andere werden mit mehr Sternen ausgezeichnet. Oder zumindest mit mehr Sternchen.

In Deutschland gibt es höchstens ein Sternchen als Fußnote – das allerdings verliert an Bedeutung, da selbst Kanzlerkandidaten nicht immer gern zitieren und Quellen angeben. Es ist als Sternchen also quasi schnuppe und damit als Sternchenschnuppe verglüht.