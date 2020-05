Analyse : Wie der Corona-Protest die Politik umtreibt

Berlin Auch die Kanzlerin zeigte sich besorgt. In der Corona-Krise gebe es Verschwörungstheorien, rechtsextreme und linksextreme Positionen, „sogar Hass zwischen den Völkern und zwischen Gruppen“, meinte Merkel am Montagabend nach den Beratungen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über einen Wiederaufbauplan für Europa.

Schon am Wochenende waren in vielen deutschen Städten Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Auflagen zu demonstrieren. Obwohl immer mehr zurückgenommen werden. Laut jüngsten Umfragen sind freilich noch 81 Prozent der Deutschen mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung zufrieden. Und selbst von denen, die die Maßnahmen missbilligen, geht nur ein kleiner Teil auf die Straße, was ihr gutes Recht ist. Aber unter die besorgten Bürger mischen sich zunehmend Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremisten. Sie sind meist laut und aggressiv.