Glosse : Corona und „Digital Naives“

Die Menschen über 50 sind ein klein wenig enttäuscht. Dachten sie doch, dass die Generation unter 30 sich im Digitalen tummelt wie ein Finger auf dem Display (früher Fisch im Wasser).

So haben laut einer Innofact-Umfrage 40 Prozent der jungen Erwachsenen erst in der Corona-Krise ihr erstes Videotelefonat gemacht. Und manche gruben in der Verzweiflung der Isolation sogar einen alten Knochen im Wohnzimmer aus, hielten ihn sich ans Ohr und hörten Stimmen, denen sie antworteten. Älteren ist dieses psychisch etwas bedenkliche Phänomen bekannt als Festnetztelefon.