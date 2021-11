Beherztes Eingreifen : Einfach den Zündschlüssel gezogen – Frau stoppt Trunkenheitsfahrt einer 47-Jährigen in Völklingen

Völklingen-Fürstenhausen Das beherzte Eingreifen einer Frau hat am Montagmorgen in Völklingen-Fürstenhausen nicht nur größere Schäden verhindert, sondern auch eine betrunkene Autofahrerin vor sich selbst beschützt.

Eine 47-jährige Frau war am Montagmorgen betrunken in Völklingen-Fürstenhausen unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Völklingen meldet, soll die Frau am Morgen gegen 9 Uhr unter anderem in der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs gewesen sein.