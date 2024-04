Polizei in Saarbrücken Schwerer Unfall – drei Autos stoßen zusammen und sorgen für Stau (Fotos)

Gleich mehrere Autos sind in Saarbrücken am Montagvormittag, 22. April, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Es bildete sich Stau auf der betrofffenen Strecke in Innenstadt-Nähe. Die Polizei musste die Unglücksstelle absichern und Abschleppdienste ordern.