Polizei sucht Zeugen : Zwei Kriegsdenkmäler in Wadern mit Farbe beschmiert

Foto: dpa/Carsten Rehder

Wadern Am Wochenende sind zwei Kriegsdenkmäler in Wadern mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 12. November, 17 Uhr und Sonntag, 14. November, 11.10 Uhr im Bereich der katholischen Kirche in Wadern.

Ein Denkmal wurde mit neon-grüner Farbe und das zweite Denkmal mit schwarzer Farbe besprüht. Hierdurch entstand Sachschaden an den Denkmälern.