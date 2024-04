Ein Verletzter und tote Katze bei Feuer Wohnung nach Brand in Spiesen weiter gesperrt – was Ermittler heute vorhaben (Fotos)

Alarm in Spiesen-Elversberg: Dichter Rauch war aus Fenstern der Wohnung im Parterre eines Mehrparteienhauses gedrungen. Helfer befürchteten, dass Menschen eingeschlossen sein könnten. Am frühen Sonntagmorgen, 21. April, war zunächst nicht klar, wie viele der Bewohner sich zur Unglückszeit im Gebäude aufhielten. Auch die Polizei aus Neunkirchen kam an die Stelle, wo Feuerwehrwagen die Hauptstraße im Ortsteil Spiesen säumten. All das spielte sich ab 5.30 Uhr ab.