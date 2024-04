Polizeibericht aus Großrosseln Frau angefahren und geflüchtet

Eine 59-jährige Französin wurde am Samstag gegen 10.30 Uhr bei einem Unfall mit Fahrerflucht in Großrosseln verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau einen Zebrastreifen in der Ludweiler Straße neben der Einmündung der Bahnhofstraße überqueren, als sie von einem weißen Kastenwagen der Marke Peugeot mit französischem Kennzeichen angefahren wurde.