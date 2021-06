Polizei-Meldung vom Sonntag : Zeuge verhindert Trunkenheitsfahrt in Saarlouis

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarlouis (red) Durch einen Zeugen konnte am Freitagabend verhindert werden, dass in Saarlouis ein betrunkener Fahrer mit seinem Mofa wegfährt. Nach dem Anruf des Beobachters traf die Polizei laut eigener Mitteilung gegen 23:20 Uhr auf dem Großen Markt in Saarlouis ein.