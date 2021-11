Mehrere Tausend Euro Schaden : Männer randalieren in Spiesen-Elversberg mit Schlagstöcken

Männer randalieren in Spiesen-Elversberg mit Schlagstöcken

Spiesen-Elversberg Mit Schlagstöcken bewaffnet ist eine Gruppe Männer durch Spiesen-Elversberg gezogen. Dabei richteten sie erheblichen Schaden an. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine Gruppe junger Männer hat am frühen Samstagmorgen in Spiesen-Elversberg randaliert. Wie die Polizei Neunkirchen mitteilte, habe ein Zeuge gegen 6.30 Uhr eine Gruppe im Alter von 18 bis 20 Jahren beobachtet, die mit Schlagstöcken in mehreren Straßen auf parkende Fahrzeuge einschlug und mit Füßen dagegen trat.