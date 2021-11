Blaulicht Wiebelskirchen : Dieb fällt auf und greift an

Wiebelskirchen Der Täter wurde beobachtet, wie er die Teile in seiner Umhängetasche verstaute.

Am Freitagabend, 12. November, wollte ein Mann in einem Einkaufsmarkt in Wiebelskirchen Bekleidungsartikel mitgehen lassen. Er wurde beobachtet, wie er die Teile in seiner Umhängetasche verstaute. Als der Mann darauf von einer Frau angesprochen wurde, griff er diese Zeugin an. Sie wurde verletzt. Von mehreren hinzukommenden Zeugen konnte der Mann überwältigt werden, wie es im Polizeibericht heißt. Die Polizei stellte den alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Mann.