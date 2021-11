Auf dem Parkplatz des Globusbaumarkts : Unbekannter beschädigt weißen Mitsubishi Spacestar

Losheim am See Ein Unbekannter hat am Samstag einen weißen Mitsubishi Spacestar auf dem Globusbaumarktparkplatz beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Samstag ist in Losheim am See ein weißer Mitsubishi Spacestar mit dem Kreiskennzeichen MZG in Losheim beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Globusparkplatz. Das Auto parkte in der angegebenen Tatzeit in der 16. Reihe des Parkplatzes.