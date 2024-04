Sachbeschädigung in St. Wendel Unbekannter schlägt Heckscheibe ein

St · Zu einer Sachbeschädigung ist es in der Nacht auf Freitag in der Tholeyer Straße in St. Wendel gekommen, berichtet die Polizei. Der Täter schlug die Heckscheibe eines VW Tiguan ein.

22.04.2024 , 10:27 Uhr