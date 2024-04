Sachbeschädigung in St. Wendel Unbekannte entleeren Feuerlöscher

St · -Zwei männliche Personen wurden am frühen Sonntagmorgen beobachtet, wie sie in der St. Wendeler Innenstadt mit einem Feuerlöscher hantierten und diesen teilweise entleerten. In der Folge gingen Mitteilungen bei der Polizei ein, wonach durch ein gekipptes Fenster eines Kebabladens ebenfalls Löschpulver gekippt wurde.

