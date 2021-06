Auto aufgebrochen und Gerät von Baustelle gestohlen : Polizei Völklingen sucht nach Dieben in zwei Fällen

DIe Polizei Völklingen hofft auf Hinweise unter Tel. (06898) 2020. Foto: dpa/Carsten Rehder

Völklingen Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte ein wertvolles Arbeitsgerät aus einer Baugrube in Fürstenhausen gestohlen. Außerdem haben Unbekannte ebenfalls in Fürstenhausen einen Transporter aufgebrochen. Die Polizei hofft auf Unterstützung von möglichen Zeugen.

Die Polizei in Völklingen bittet in zwei Fällen um die Mithilfe von möglichen Zeugen. So haben Unbekannten in der Nacht auf Montag, 28. Juni, in Fürstenhausen in der Straße In der Olk einen Mercedes Vito aufgebrochen. Der grüne Transporter stand zu dieser Zeit gegenüber des Anwesens Nummer 6. Der oder die Täter schlugen das Fenster auf der Beifahrerseite ein und entwendeten Maschinen und Werkzeugkisten. Sie bauten auch den Bordcomputer aus dem Vito aus, wie die Polizei mitteilt.

Ebenfalls in Fürstenhausen haben Unbekannte zwischen 25. und 28. Juni aus einer Baugrube am Ende der Kurt-Schumacher-Straße einen Vortrieblaser mit der Bezeichnung VL70 gestohlen. Laut der Beamten war er mittels einer Halterung fest in der fünf Meter tiefen Grube verbaut. Schaden: 12 000 Euro.