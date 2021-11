Vor Supermarkt in Neunkirchen : 76-jährige Frau will Hund streicheln – und wird schwer von ihm verletzt

Neunkirchen Eine Frau ist auf einem Parkplatz in Neunkirchen von einem fremden Hund gebissen und schwer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Eine 76-jährige Frau ist auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes in der Kuchenbergstraße in Neunkirchen von einem Hund gebissen worden. Das teilte die Polizei in Neunkirchen am Montag (15. November) mit. Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. Juli 2021 gegen 19.50 Uhr.