Vorlesewettbewerb in St. Wendel : Selin überzeugt mit „Find me in Paris“

St Wendel St. Wendeler Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs ging digital über die Bühne.

Am Ende konnte Selin Winterkorn vom St. Wendeler Cusanus-Gymnasium in einem knappen Rennen mit einer Passage aus dem Buch „Find me in Paris – Tanz durch die Zeit“ von Carola Wimmer die Jury überzeugen, teilt ein Sprecher des Landratsamtes mit. Zumindest die Kreissiegerehrung fand analog, nicht digital statt, und das unter Einhaltung aller Regeln. „Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft junge Menschen am Vorlesewettbewerb teilnehmen“, freute sich Landrat Udo Recktenwald (CDU). „Und mit welchem Eifer unsere Schulen Leselust und Teilnahme am Wettbewerb fördern. Doch das Wichtigste ist und bleibt das Lesen selbst, schließlich bildet es nicht nur, sondern erschließt neue Welten, beflügelt die Fantasie – und dies ist analog am Schönsten, mit einem Buch in der Hand. Dieses Erlebnis kann das Digitale nicht ersetzen.“ Selin Winterkorn wird im Mai den Landkreis beim digitalen Landesentscheid vertreten. Das Bundesfinale ist noch nicht terminiert.