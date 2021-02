Musikverein Winterbach : Mit Online-Formaten die Corona-Zeit überbrücken

Winterbach Die Jugendarbeit und Ausbildung der Nachwuchsmusiker liegt dem Musikverein Winterbach besonders am Herzen.

Die musikalische Früherziehung wird wöchentlich mit Youtube-Videos versorgt, in denen die Instrumente gezeigt werden oder die Kinder zum Singen und Tanzen animiert werden. Die Blockflötenschüler bekommen aktuell online über Skype von ihrer Lehrerin Einzelunterricht. Hier läuft also alles (fast) wie gewohnt weiter. Die Instrumentalschüler und das Schülerorchester Ohrwurm durften sich Ende Januar über eine Lieferung von Limo, Chips und Gummibärchen vor den Haustüren freuen. Damit gewappnet, trafen sich die Jugendleiter und der Dirigent des Schülerorchesters, Thomas Zimmermann, zu einem virtuellen Treffen mit Spielen und Rätseln. Dieses Treffen war so ein Erfolg, dass es wiederholt wird.