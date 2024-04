Wochenmarkt in Urexweiler Jahrgangstreffen auf dem neuen Wochenmarkt

Seit dem 9. April gibt es in Urexweiler einen Wochenmarkt. Dienstags von 8 bis 13 Uhr können sich die Kaufwilligen auf dem Parkplatz gegenüber der Kirche mit Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Wurst, Käse und weiteren Lebensmitteln eindecken. Sogar ein Textilstand soll zukünftig noch hinzukommen. Nach der erfolgreichen Premiere am 9. April haben wir uns am 16. April auf dem neu geschaffenen Markt umgeschaut und mit Standbetreibern, Käufern und Offiziellen gesprochen.