Zur Not geht’s auch digital : Der etwas andere Lesewettbewerb

Lesekönigin Martha Ziegler aus Köllerbach. Foto: Kyllberg-Grundschule

Püttlingen Lässt sich auch digital der neue Vorleseprofi finden? – Ja, zeigt das Beispiel der Kyllbergschule Köllerbach.

Von Walter Faas

Ereignisreich ging es rund um die Grundschule am Kyllberg im Püttlinger Stadtteil Köllerbach zu. Und das nicht nur wegen einer Detektivgeschichte, in der es um einen verschwundenen Diamanten geht. Der Vorlesewettbewerb der Grundschule, eigentlich eine Tradition, drohte coronabedingt auszufallen. In dieser misslichen Lage entwickelte das Team um Schulleiterin Nicole Bechold erstmals ein Konzept, um den Wettbewerb digital über die Bühne zu bringen.

„Premiere – hoffentlich klappt alles!“ Das wünscht sich die Rektorin, das erhoffen sich die Teilnehmer. Also verschickt das Schulsekretariat am frühen Morgen einen Verbindungs-Link mit den benötigten Internet-Zugangsdaten an die vier Lese-Kandidaten der beiden vierten Klassen und ebenso an die vier Juroren. Alle wählen sich ein, etwa über Smartphone, PC, oder Tablet-Computer. Schalten Mikrofone sowie Kameras ein. Die Verbindung steht, jetzt geht’s los!

Jedes Kind liest zunächst einen selbst ausgewählten Text, dann einen bis dahin unbekannten Text, den die Rektorin vorgibt – und den sie am Morgen bei den Kindern abgegeben hat. Die Jury besteht aus Schulelternsprecherin Nina Stauner, Förderverein-Vorsitzenden Gerhard Braun, Buchhändlerin Christina Barbian und Rektorin Bechold.