Das soll am Missionshaus geschehen? „Auf eine positive Entwicklung in die Zukunft“

So gut besucht wie am vergangenen Samstagmorgen war die altehrwürdige Aula des ehemaligen Arnold-Janssen-Gymnasiums schon lange nicht mehr. Mehrere Hundert Menschen aus St. Wendel und Umgebung hatten die Einladung der Steyler Missionare und der SG Strukturholding angenommen und waren auf den heiligen Berg im Osten der Stadt gepilgert, um sich anzuhören und anzuschauen, was genau die neu gegründete Projekt-Gesellschaft, die sich das Missionshaus-Areal per Optionsvertrag von den Steyler Missionaren gesichert hat, am und rund um das Wahrzeichen der Stadt plant.