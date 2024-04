Fußball-Saarlandliga Für Marpingen-Urexweiler wird es immer brenzliger

In der 84. Minute spielte Lukas Paulus einen Freistoß zentral in den SG-Strafraum – und Niklas Wolter beförderte den Ball mit dem Hinterkopf über Marpingens Schlussmann Maximilian Ziegler zum 1:0 für Merchweiler ins Netz. „Danach haben wir hinten aufgemacht“, sagte Scherer, denn mit einem Unentschieden hätte die SG noch auf den drittletzten Tabellenrang springen können. Aber in der Nachspielzeit gab es noch einen Freistoß für den SVM und den setzte Marius Mair direkt zum 2:0-Endstand in die Maschen (94. Minute).