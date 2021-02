LED-Leuchten in Eiweiler : Ein Baustein im Kampf gegen die Lichtverschmutzung

Eiweiler In Eiweiler werden die Straßenlaternen Zug um Zug auf LED-Leuchten umgestellt (wir berichteten).

„Die Arbeiten, welche ursprünglich für Oktober vorgesehen waren, mussten in dieses Jahr verschoben werden und beginnen je nach Witterung in Kürze“, teilt ein Sprecher der Nohfeldener Verwaltung mit. Acht Wochen sollen sie dauern.