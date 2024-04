Worauf Gäste sich freuen können Beliebtes Restaurant in St. Wendel ist bald wieder da – jetzt steht der Eröffnungstermin fest

Zum Jahresanfang entschieden sich die vier Vorgänger dazu, das „Capella“ zu schließen (die SZ berichtete). Als ein „Abenteuer, das wir als vier Freunde begannen“ bezeichneten die Restaurantchefs damals auf Social Media ihre gemeinsame Zeit. Es sei eine Zeit „voller Leidenschaft für mediterrane Küche, köstlichem Wein und der Freude am Zusammensein“ gewesen. Mitten in der Corona-Pandemie hatten die vier Freunde das Restaurant eröffnet. Ende Januar war dann nach gut zwei Jahren Schluss. „Der Lauf des Lebens“ führe die vier Freunde in verschiedene Richtungen, auf einige würden neue berufliche Abenteuer warten, hieß es damals in dem Beitrag.