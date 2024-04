VfL Primstal: Der Abstand zum rettenden Ufer wächst Ein echter Wirkungstreffer

Die knietief im Abstiegssumpf steckenden Saarlandliga-Fußballer des VfL Primstal kassierten im Heimspiel gegen den Fünften Borussia Neunkirchen zwei Wirkungstreffer. Vor 200 Zuschauern unterlag der Tabellenvorletzte mit 0:2 (0:1) – und damit sind die Sorgen um den Verbleib in der Liga weiter gestiegen. „Vom Spielverlauf her ist das okay, wir hatten kaum Torchancen“, musste Primstals Spielertrainer Tobias Zimmer nach der Partie eingestehen. In einer „Partie mit Endspiel-Charakter“, wie es die Primstaler im Vorfeld bezeichnet hatten, ein bisschen wenig.