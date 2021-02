Unbekannter bricht Auto in Gonnesweiler auf

Gonnesweiler Anschließend ließ er eine Mappe mit persönlichen Dokumenten der Halterin mitgehen.

Ein Auto ist in der Nacht von Freitag auf Samstag aufgebrochen worden. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Nordsaarland berichtet, stand der Wagen zu dieser Zeit in einem Wohngebiet in Gonnesweiler.