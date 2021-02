Weitere Strandkorb-Konzerte terminiert : Stefanie Heinzmann und Helge Schneider am Bostalsee

Bosen Der Vorverkauf für die Konzerte der beiden Künstler bei der Strandkorb-Reihe ist gestartet.

Derzeit geht es Schlag auf Schlag, was die Terminierung der Auftritte für die Strandkorb-Open-Air-Reihe am Bostalsee betrifft. Vom 28. Mai bis zum 4. Juli ist die Festwiese für die etwa 711 Strandkörbe reserviert. Täglich führt Veranstalter Tom Schwarz von Car Concerts Gespräche, um das Programm weiter zu gestalten.

Einen Platz darin hat nun auch Sängerin Stefanie Heinzmann ergattert. Bekannt wurde die Schweizerin 2008, als sie einen Casting-Wettbewerb von Stefan Raab in der Show „TV Total“ gewann. 2019 hat die Soulsängerin mit „All we need is love“ bereits ihr fünftes Album veröffentlicht. Demnächst wird sie ihre Lieder mit Musikerkollegen tauschen. Denn sie ist bei der nächsten Staffel von „Sing meinen Song“ dabei. Dort wird sie unter anderem auch auf Gentleman treffen. Der Reggae-Sänger ist ebenfalls bei der Strandkorb-Reihe am Start. Sein Konzert ist für den 12. Juni geplant. Knapp zwei Wochen später, am 24. Juni, übernimmt die Schweizer Pop- und Soulsängerin die Bühne.