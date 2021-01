Gymnasium Wendalinum : St. Wendeler Gymnasium ist Drehkulisse für Imagefilm

St. Wendel Reges Treiben im Gymnasium Wendalinum: Gekonnt spielten Schauspieler Szenen aus dem schulischen Alltag, die von einem professionellen Filmteam aufgezeichnet wurden. Was war da los?

Gefilmt wurde auf einem Flur, in einem Klassenraum, in der Lehrerbibliothek und auf dem Schulhof. Marina Fluck von der Agentur Statement in Saarbrücken: „In den Werbefilmen begeben wir uns auf eine Zeitreise durch die vergangenen 75 Jahre Schule. Das Wendalinum bietet eine Vielzahl fantastischer Motive, sowohl für die Gegenwart wie auch für die Schule in den 1950er Jahren. Die Auswahl an passenden Orten im Wendalinum war so groß, dass wir vor der Qual der Wahl standen, welche Räumlichkeiten wir für die Filme nehmen.“