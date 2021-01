Dagstuhl : Leichtsinn bringt zwei Männer bei Dagstuhl in Lebensgefahr

Lockweiler 30-Jähriger steuert seinen Geländewagen an der Prims zu nahe ans Wasser, das Auto rutscht ins Wasser – Feuerwehr muss Insassen und Wagen aus dem Fluss retten.

Leichtsinn hat die beiden Insassen eines Geländewagens am Samstagabend bei Lockweiler in eine lebensgefährliche Notsituation gebracht. Dabei hatte der 30-jährige Fahrer die Möglichkeiten seines Fahrzeuges offenbar deutlich überschätzt: Beim Versuch, an einer Furt nahe der Kläranlage zwischen Dagstuhl und Lockweiler die Prims zu durchfahren, wurde das Fahrzeug von der starken Strömung des hochwasserführenden Wasserlaufs mitgerissen. Fahrer und Beifahrer standen offenbar unter Drogeneinfluss und hatten die Gefahr wohl völlig unterschätzt, heißt es von Seiten der Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern.