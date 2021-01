Glück im Unglück : Auto prallt in Schmelz gegen Hauswand

Spektakulärer Unfall am Donnerstagnachmittag in Schmelz. Engagierte Passanten leisteten wertvolle erste Hilfe. Foto: Ruppenthal

Schmelz Spektakulärer Unfall am Donnerstag in Schmelz: Nach einem internistischen Notfall prallte nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr in der Schwammheckstraße ein Autofahrer mit seinem Wagen ungebremst gegen ein geparktes Auto und anschließend gegen eine Hauswand.

Von Rolf Ruppenthal

Beherzte Passanten befreiten den bewusstlosen Fahrer aus seinem Fahrzeug und leisteten wichtige erste Hilfe.