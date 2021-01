Geschwindigkeit oft Ursache : Wildunfälle im Nationalpark häufen sich

Nonnweiler Diese Entwicklung bereitet Nationalpark-Förster Konrad Funk Sorgen. In einem Gastbeitrag erklärt er das Verhalten der Tiere und gibt Tipps, wie sich Autofahrer nach dem Zusammmenstoß mit Wild verhalten sollten.

Im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, auf der Halbinsel Darß, gibt es durchgehend eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 80. Im Gebiet des Nationalparks Hunsrück-Hochwald gibt es so etwas nicht. Und nicht selten rasen Autofahrer sogar mit weit überhöhter Geschwindigkeit über Kreisstraßen, wie die kerzengraden K 49 zwischen Hüttgeswasen und Thranenweier. An diesen Punkten kracht es immer wieder.

Doch bei Wildunfällen geht es nicht nur um die Tiere – auch Menschenleben sind gefährdet. Etwa wenn der Fahrer das Auto in den Graben oder an einen Baum lenkt, oder wenn das Tier zu groß und die Geschwindigkeit deutlich zu hoch war. Dann geht es um mehr als nur eine kaputte Stoßstange.

Wildunfälle sind alltäglich. Sie können jedem passieren, sie werden nicht bewusst verursacht. Es sei denn, jemand rast wissentlich über Straßen, an denen er schon Wild beobachtet hat oder an denen entsprechenden Warnschilder stehen. Im Nationalpark muss man auf allen Straßen immer mit Wild rechnen.

All diese Verhaltensmuster sind angestammt, werden tradiert und sind in Fleisch und Blut so fest verankert, dass Wildtiere unsere Wege – Straßen und Autobahnen –, die wir Menschen einfach so über die vorhandenen Wildwege gelegt haben, nicht wahrnehmen. Ein Dauerkonflikt Mensch-Wildtier ist gegeben.

Wichtig ist, möglichst genau zu schildern, was sich wo und wie ereignet hat. Die Straße, Uhrzeit, Ortschaften, Fahrtrichtung, markante Punkte, Markierungen, Wildart, Fluchtrichtung des Wildes und alles, was helfen kann, rasch den Ort auch bei Dunkelheit zu finden. Die Straßen haben Kilometrierungspunkte, sogenannte Kilometersteine, das sind weiße dreieckige Plastikköpfe auf Pfosten, die aus dem Fahrzeug heraus gut eingesehen werden können. Auf diesen befindet sich die Straßenbezeichnung (beispielsweise B 269) und der Kilometerstand mit Kommastelle, der Pfeil zeigt in Richtung der aufsteigenden Stationierung. Wer diese – auch in der Nacht, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen -– ausfindig machen kann, der hilft optimal bei der Auffindung der Unfallstelle. Für Rückfragen soll die Telefonnummer durchgegeben werden, Ein Hundeführer mit ausgebildetem Hund wird sich alsbald auf den Weg machen, um die leidende Kreatur zu erlösen.