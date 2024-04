Gonnesweiler Als Belohung gab es Eier und Süßes

Wie in den vergangenen Jahren, um die alte Tradition des Klepperns fortzuführen, die schon seit Jahren in Gonnesweiler Bestand hat, machten sich die Messdiener gemeinsam mit Ihren Betreuern Silke Haupenthal, Ines Finkler und Tobias Pfaff auch in diesem Jahr auf Eierjagd. Nicht nur die Messdiener von Gonnesweiler, sondern auch alle Kinder und Jugendlichen des Dorfes waren geladen, an der Aktion teilzunehmen. Sogar die Kleinsten von Gonnesweiler klepperten kräftig mit. Gekleppert wurde am Karfreitagmorgen und -abend. Mittags musste das Kleppern wegen starken Regens ausfallen. Die Klepperkinder hatten die Aufgabe, mit ihren Kleppern durch die Straßen zu ziehen und das Glockengeläut zu ersetzen. Auch am Karsamstag ging es in der Frühe wieder weiter. Das Highlight der ganzen Aktion war das „Eiereinkleppern“. Eine Gruppe wurde von Ortsvorsteher Matthias Lunig angeführt. Die Kinder gingen von Haus zu Haus und bekamen als Entlohnung Eier, Geld oder auch Süßigkeiten. Hier kam ein stolzer Geldbetrag zustande und eine Menge Eier. Diese wurden den Kindern im Pfarrhaus von einigen Frauen zum Mittagstisch gebacken. Jedes Kind bekam als Dankeschön auch Eier und Süßigkeiten mit nach Hause. Die gefärbten Eier, die beim Kleppern eingesammelt wurden, wurden am Ostermontag im Gottesdienst vom Pastor gesegnet. Danach bekam jeder Gottesdienstbesucher ein schönes buntes Osterei geschenkt.