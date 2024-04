Ausstellung in Bosen Kunststudenten übernehmen die Mühle

Um den Besuchern ein interessantes Angebot zu offerieren, benötigt es jedoch auch Akteure. Die Vorgaben für Kreative im ländlichen Raum seien unterdessen denkbar schlecht, wie ein Sprecher der Bosener Mühle mitteilt. In der Konsequenz agierten immer weniger von ihnen in der Region. So spielten Netzwerke im Gesamtgeschehen eine immer wichtigere Rolle. Um den Kulturort am Bostalsee auch in schwierigen Zeiten am Leben zu erhalten, bemühe sich der Verein des Kunstzentrums, solche Vernetzungen zu installieren und zu pflegen.