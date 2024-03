Ursprünglicher Termin verschiebt sich Häuser bei Center-Parcs am Bostalsee werden renoviert – so sollen sie aussehen (mit Fotos)

Gonnesweiler · Alle 500 Bungalows in Center-Parcs am Bostalsee sollen auf Vordermann gebracht werden. Was sich alles verändern wird? Wir haben einen Blick in einen der Prototypen geworfen.

25.03.2024 , 13:20 Uhr

Link zur Paywall So könnten die Bungalows am Bostalsee bald aussehen 20 Bilder Foto: Melanie Mai