Fußball : Er spielte schon gegen Bayern-Star Zirkzee

Primstal Niklas Schulz wurde im NLZ der SV Elversberg ausgebildet, spielte in der U 17-Bundesliga. Nun kehrt er nach Primstal zurück.

Niklas Schulz ist in der Winterpause zum Fußball-Saarlandligisten VfL Primstal zurückgekehrt – weil er sich hier mehr Einsatzzeiten als bei seinem letzten Verein, dem Oberligisten SV Elversberg II, ausrechnet. „Ich will der Mannschaft weiterhelfen, damit wir noch eine erfolgreiche Saison spielen können“, kann der Mittelfeldakteur es kaum erwarten, wieder auf das Spielfeld zu kommen.

Gut mit dem Spielgerät umgehen konnte Schulz schon in der D-Jugend des VfL Primstal unter dem Trainergespann Lothar Pesch/Dietmar Scheid. „Anschließend hatte ich drei schöne Jahre bei der JFG Schaumberg-Prims“, erzählt er. Gemeinsam mit den aktuellen VfL-Kickern Leon Theobald und Marvin Simon hatte Schulz zwei Jahre für die JFG in der C-Junioren-Regionalliga gekickt. Wie viele seiner früheren Mitspieler ist er zur Spielzeit 2016/17 dann dem Lockruf ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der SV Elversberg gefolgt. Das Team mit Schulz, dem Marpinger Jannis Gabler, Julius Becker aus Freisen und dem Oberkirchener Dominik Kaiser belegt am Saison-Ende hinter dem FSV Mainz 05 II den zweiten Rang und steigt in die U 17-Bundesliga auf. „Unter Trainer Sebastian Schummer haben wir viermal in der Woche trainiert, das war echt zeitintensiv und aufwendig“, schildert Schulz.