Konzert in Türkismühle Sie sind musikalische Botschafter in Uniform

Als Botschafter halten die Musiker das Erbe von Major Glenn und seiner Army Air Corps Band aus dem Zweiten Weltkrieg weiter am Leben. Am Samstag, 9. März, 19 Uhr, swingen The Ambassadors – die U.S. Air Forces Band in Europe – zum zweiten Mal in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle.