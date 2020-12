Aktion in Eitzweiler : Weihnachtsmann kam mit dem Bollerwagen

Eitzweiler Vorweihnachtliche Bescherung mal anders. Es kam zu der Aktion, weil die traditionelle Weihnachtsfeier an Heiligabend auf den Spiel- und Festplatz in der Etzwies in Eitzweiler ausfallen muss.

„Der Eitzweiler Ortsrat lädt seit vielen Jahren an Heiligabend zur Weihnachtsfeier auf den Spiel- und Festplatz in der Etzwies. Dabei beschert der Weihnachtsmann die versammelten Kinder und Jugendliche“, berichtet der Ortsvorsteher Gerald Linn. Auch für dieses Jahr war das Stell-Dich-Ein unterm Tannenbaum geplant. Doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. „Der Ortsrat hat sich mit der Situation befasst und vereinbart, dass in diesem Jahr der Weihnachtsmann zu unsern jüngsten Mitbürgern kommt“, erklärt Linn. So war der Weihnachtsmann (Gerd Gelzleichter) in Begleitung des Ortsvorstehers dieser Tage mit einem vollgeladenen und weihnachtlich geschmückten Bollerwagen unterwegs. In der Kuseler Straße hupten viele Autofahrer zum Gruß an den Weihnachtsmann. Dieser bescherte laut Linn mehr als 25 Kinder und Jugendliche, indem er die Weihnachtstüten vor ihren Haustüren abstellte. Dabei haben viele Kinder erwartungsfroh hinter den Fenstern gestanden und dem Weihnachtsmann zugewunken. „.Es war eine tolle und gut angenommene Aktion“, fasste Ortsvorsteher Linn zusammen. „Trotzdem hoffen wir, bei dieser Weihnachtsfeier ab dem nächsten Jahr wieder auf unseren angestammten Platz auf dem Spiel- und Festplatz in Etzwies zurückkehren zu können.“