Blaulicht : Polizei befreit Mann aus misslicher Lage

Foto: dpa/Friso Gentsch

Grügelborn (him) Nach einem Verletzten hat die Polizei am Dienstag gegen 7.45 Uhr in Grügelborn im Bereich der Lindenbornstraße gesucht. Wie die Polizei jetzt mitteilte, informierte eine Anruferin darüber, dass sich ein Bekannter in einer, wie sie sagte, „misslichen Situation" befinde.

Er hatte der Frau in einem Telefonat kurz vorher sinngemäß geschildert, hinter einem Garagentor zu liegen und sich nicht mehr helfen zu können. Die Polizei machte sich unverzüglich auf den Weg, traf aber die gesuchte Person nicht an und fand auch nicht besagte Garage. Daraufhin dehnten die Beamten die Suche räumlich weiter aus. Zudem wurde nun laut nach der Person gerufen. Daraufhin hörten die Beamten eine Stimme. So fanden sie schließlich den gesuchten Mann. Dieser lag auf Grasuntergrund hinter einem älteren, ausgebauten Garagentor, das etwas außerhalb der Bebauung an einem Baum abgestellt war. Eine Garage gab es dort nicht.