Fall in Freisen nicht bestätigt: Corona-Verdacht hielt Behörden auf Trab

Kostenpflichtiger Inhalt: Fall in Freisen nicht bestätigt

St. Wendel Die junge Frau aus Freisen, die in Südtirol im Urlaub war, ist nicht mit dem Virus infiziert. Das zweite Testergebnis war negativ. Für besorgte Bürger hat der Landkreis St. Wendel jetzt ein Infotelefon eingerichtet.

Erleichterung im Landkreis St. Wendel: Der Corona-Verdacht vom Wochenende (wir berichteten) hat sich nicht bestätigt. „Die junge Frau aus der Gemeinde Freisen ist nicht mit dem neuartigen Virus infiziert“, verkündet Freisens Bürgermeister Karl-Josef Scheer (SPD) auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung. Gewissheit hatte am Montagvormittag ein zweiter Test gebracht. „Während der erste Abstrich schwach positiv war, hat der zweite eindeutig ein negatives Ergebnis angezeigt“, bestätigt Frank Bleymehl, stellvertretender Leiter des St. Wendeler Gesundheitsamtes. Dennoch habe der Fall die zuständigen Behörden ganz schön auf Trab gehalten.

„Wir haben einen Anruf bekommen, dass eine zehnköpfige Gruppe aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt ist“, erzählt Bleymehl. Die Verantwortlichen waren sofort alarmiert. Denn zum einen gelte Südtirol als Corona-Risikogebiet. Zum anderen hätten einzelne Urlauber unter typischen Krankheits-Symptomen wie Husten und Schnupfen gelitten. „Diese Personen haben wir ins Gesundheitsamt kommen lassen und bei ihnen einen Abstrich gemacht“, berichtet Bleymehl weiter. Bei einer jungen Frau aus Freisen sei der erste Test positiv gewesen. „Wir mussten daher den Bestätigungstest der Virologie des Homburger Universitätsklinikums abwarten“, erklärt er. Gleichzeitig habe man bereits alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege geleitet. So wurde beispielsweise auch der „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ (SAE) samt Landrat Udo Recktenwald (CDU) informiert.