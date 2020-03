Neuer Verdachtsfall : Corona-Verdacht in der Gemeinde Freisen

Corona-Verdacht in der Gemeinde Freisen

Freisen Es gibt einen neuen Corona-Verdachtsfall im Saarland. Am späten Sonntagnachmittag ist dem Gesundheitsamt St. Wendel von der Virologie in Homburg ein positives Testergebnis auf Corona mitgeteilt worden.

Aktuell läuft allerdings noch ein Bestätigungstest. Es handelt sich um eine junge Frau aus der Gemeinde Freisen. Sie war Rückkehrerin aus dem Skiurlaub in St. Ulrich in Südtirol. Seitens des Gesundheitsamtes wurden umgehend alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege geleitet.