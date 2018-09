später lesen Kolumne „Unser Ah-Deh“ als Helfer mit Herz Teilen

Einen kleinen Absacker in einem Völklinger Lokal darf man sich sich nach einem langen Arbeitstag wohl gönnen. Und erlebt am Tresen manchmal Geschichten, wie sie nur das Leben schreiben kann. Etwa so: Da weiß auch Völklingens Bürgermeister außer Dienst (die Bezeichnung „Alt-Bürgermeister“ mag Wolfgang Bintz überhaupt nicht) ein kühles Bierchen zu schätzen und nebenbei Kontakte zu pflegen. Von Andreas Lang