Sperrung wegen Denkmal-Check

Wegen einer turnusmäßigen Inspektion am Gebläsesteg des Weltkulturerbes Alte Völklinger Hütte wird am kommenden Donnerstag, 27. September, die Völklinger Rathaustraße am Weltkulturerbe einseitig gesperrt. red