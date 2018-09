später lesen Nächtlicher Diebstahl Unbekannter klaut Mofa aus Garage Teilen

Ein orangefarbenes Leichtkraftrad der Marke Daelim S-Fire ist in der Nacht zum Samstag gestohlen worden. Es stand in einer Garage in der Hauptstraße. Das meldete die Polizei am Montag. red